Церковь пожаловалась на бедность сельских священников

Священники Русской православной церкви зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей, а в регионах — и того меньше, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, самые бедные храмы располагаются в сельской местности.

«Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — сказал священник в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Однако у служителей церкви есть и сторонние доходы, отметил Митрополит Волоколамский Иларион.

«У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», — добавил он, подчеркнув, впрочем, что плата за совершение этих обрядов «рекомендованная, а не обязательная».

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