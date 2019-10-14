Церковь готовится к «жизни по средствам»

Церковь должна научиться отвечать на вызовы современности. В частности, готовиться к тому, что вскоре денег на содержание приходов и даже служащих будет не хватать.

Как считает протоиерей Всеволод Чаплин, денег в храмах становится все меньше. При этом достоверных фактов этого нет, поэтому оценить точно масштаб проблемы невозможно. Однако у церкви есть достойный и действенный ответ.

Так, священник уверен, что надо научиться жить по средствам. Ведь совсем скоро не будет хватать на хоры, церковных служащих, дорогостоящее храмовое убранство и даже на «статусные» трапезы.

«Нужно вспомнить о солидарности богатых монастырей и приходов с бедными – стимулировать такую солидарность могли бы епархии, да и общецерковные структуры», - уверен протоиерей.

Также надо продолжать проповедь. Но самое главное – просить Бога «вмешаться в историю», пишет «Радонеж».

Всеволод Чаплин также напомнил об обнищании российских граждан в целом. Причем доходы падают даже быстрее, чем «докладывают органы власти и прислоненные к ним эксперты».

Ранее стало известно, что священники Русской православной церкви зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей, а в регионах — и того меньше, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.