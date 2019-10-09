Цены в России оказались ниже украинских

Видеоблогеры сравнили цены на основные продукты питания в Саратове и Киеве. Съемки проходили в течение недели в магазинах «Ашан».

Выяснилось, что цены на продукты питания в России в целом ниже, чем на Украине.

Например, килограмм картофеля на Украине стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в России — от 12 рублей.

Цена килограмма риса в Саратове начинается от 59 рублей, а в Киеве - от 21 гривны (около 55 рублей). Макароны в российском городе стоят от 50 рублей, а в украинском - 42 гривны (111 рублей).

Литр молока в российском магазине можно купить за 41,9 рубля, а в киевском — от 18,16 гривны (47,8 рубля), пишет «РИА Новости».

К концу года в России ожидается рост цен на некоторые продукты – больше всего прибавят сахар, яйцо и мясо птицы. Об этом предупредили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая составила прогноз по увеличению стоимости питания в 2019 году.

Повышение цен на эти продукты может произойти в октябре-ноябре. Рост не будет резким и составит примерно 2%.