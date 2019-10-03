Посчитано на сколько вырастут цены на продукты в 2019 году
К концу года в России ожидается рост цен на некоторые продукты – больше всего прибавят сахар, яйцо и мясо птицы. Об этом предупредили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая составила прогноз по увеличению стоимости питания в 2019 году.
Повышение цен на эти продукты может произойти в октябре-ноябре. Рост не будет резким и составит примерно 2%.
В перспективе может вырасти молочная продукция. Эксперты предупреждали, что ценник изменится на 10%.
За 8 месяцев цены на продукты выросли на 1,7%. В целом по итогам года продукты подорожают на 3-3,5%, пишут «Известия». Это не превышает уровня инфляции.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, повышение уровня цен должно составить от 3,6% до 3,8%.
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