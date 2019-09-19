Красная рыба в России подорожала на 47%

Закупочные цены на кету, горбушу, нерку, выловленную в этом году, с 16 сентября выросли. В некоторых случаях рост составил более 40%.

Стоимость горбуши подскочила на 30%, кета подорожала на 47%, нерка выросла в цене на 14%. Это объясняют снижением улова на Дальнем Востоке.

Рост цен на красную рыбу подтвердили в торговых сетях. Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова рассказала РБК, что цены на лососевые выросли на 15%.

Сезон добычи лосося в большинстве регионов России уже закрыт. Сейчас ведется добыча на Курилах и на Сахалине, но вылов не окажет влияния на рынок.

Ранее сообщалось, что в России максимально подорожал хлеб. Цены достигли наибольших значений с 2009 года (ранних данных нет).