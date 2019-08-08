Хлеб в России максимально подорожал

Только за семь месяцев этого года цена на хлеб выросла на 7,7%. Год назад рост составлял 2,2%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сильнее всего подорожал черный хлеб – на 9,6%. Белый хлеб поднялся на 8,3%, серый – на 7,4%.

Эти цены – максимальные с 2009 года (более ранних данных нет), отмечает РБК.

В Минсельхозе подтвердили рост цен, отметив, что подорожание «примерно соответствует показателю годовой инфляции».

В начале года Руспродсоюз предупреждал о повышении стоимости хлеба на 6-7% из-за подорожания зерна и увеличения тарифов на горюче-смазочные материалы. Тогда Минсельхоз заявлял, что цены не привязаны к стоимости пшеничной муки.