Хлеб в России максимально подорожал
Только за семь месяцев этого года цена на хлеб выросла на 7,7%. Год назад рост составлял 2,2%.
Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сильнее всего подорожал черный хлеб – на 9,6%. Белый хлеб поднялся на 8,3%, серый – на 7,4%.
Эти цены – максимальные с 2009 года (более ранних данных нет), отмечает РБК.
В Минсельхозе подтвердили рост цен, отметив, что подорожание «примерно соответствует показателю годовой инфляции».
В начале года Руспродсоюз предупреждал о повышении стоимости хлеба на 6-7% из-за подорожания зерна и увеличения тарифов на горюче-смазочные материалы. Тогда Минсельхоз заявлял, что цены не привязаны к стоимости пшеничной муки.
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