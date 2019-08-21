Цены на новые машины в России резко вырастут в 2020 году

Производители автомобилей в России готовятся поднять цены из-за окончания срока действия соглашения о компенсации таможенных пошлин на компоненты. Некоторые компании уже так и поступили, но резкое подорожание ожидается в 2020 году.

Ранее для производителей были предусмотрены компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты. Срок действия соответствующего соглашения истек для компаний Hyundai, альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ, КамАЗ-Daimler. Пока действуют субсидии для PSA, Toyota, Volkswagen.

С 1 августа АвтоВАЗ уже повысил цены на 0,9%. Более резкое увеличение стоимости авто может произойти в 2020 году, когда все компонентщики перестанут получать компенсацию.

В Hyundai сказали «Коммерсанту», что пока решение о пересмотре цен не принято. На рост цен повлияют разные факторы, в том числе, и этот, сказали там.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзовет 11 157 автомобилей Lada Granta из-за возможных проблем с поворотниками.