«АвтоВАЗ» отзывает больше 11 тысяч дефектных машин
«АвтоВАЗ» отзовет 11 157 автомобилей Lada Granta из-за возможных проблем с поворотниками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дилеров российского автопроизводителя.
По данным агенства, все машины Lada Granta, отгруженные дилерам с начала февраля по конец марта 2019 года имеют риск растрескивания указателей поворота при попадании влаги.
Все работы будут проводится в официальных дилерских центрах бесплатно для владельцев.
Напомним, с 1 августа компания в третий раз за год повысила рекомендуемые розничные цены на свои автомобили.
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