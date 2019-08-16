«АвтоВАЗ» отзывает больше 11 тысяч дефектных машин

«АвтоВАЗ» отзовет 11 157 автомобилей Lada Granta из-за возможных проблем с поворотниками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дилеров российского автопроизводителя.

По данным агенства, все машины Lada Granta, отгруженные дилерам с начала февраля по конец марта 2019 года имеют риск растрескивания указателей поворота при попадании влаги.

Все работы будут проводится в официальных дилерских центрах бесплатно для владельцев.

Напомним, с 1 августа компания в третий раз за год повысила рекомендуемые розничные цены на свои автомобили.