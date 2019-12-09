Цены на газ могут взлететь для россиян

В России готовятся к приватизации газовых сетей.

Если это произойдёт, то цены на голубое топливо серьезно повысятся для населения. С этим согласны и многие эксперты, которые отмечают - граждане уже сейчас сталкиваются с разницей в стоимости подключения к сетям у частников и государства.

Такой законопроект подготовили в Минэнерго. Вскоре ведомство внесёт его на рассмотрение парламентом. Правда, инициаторы рисков не видят и говорят, что подорожания топлива не случится.

Свою идею они объясняют необходимостью приватизации ради правильной эксплуатации газовых сетей, пишут «Известия».

У соседей тем временем все ещё хуже. Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то на первых порах его стоимость может подскочить в два раза.

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