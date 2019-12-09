Цены на газ могут взлететь для россиян
В России готовятся к приватизации газовых сетей.
Если это произойдёт, то цены на голубое топливо серьезно повысятся для населения. С этим согласны и многие эксперты, которые отмечают - граждане уже сейчас сталкиваются с разницей в стоимости подключения к сетям у частников и государства.
Такой законопроект подготовили в Минэнерго. Вскоре ведомство внесёт его на рассмотрение парламентом. Правда, инициаторы рисков не видят и говорят, что подорожания топлива не случится.
Свою идею они объясняют необходимостью приватизации ради правильной эксплуатации газовых сетей, пишут «Известия».
У соседей тем временем все ещё хуже. Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то на первых порах его стоимость может подскочить в два раза.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!