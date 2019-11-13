Цены на жилье с переходом на эскроу-счета выросли на 1-2%

С переходом на эскроу-счета при строительстве домов с 1 июля 2019 года стоимость жилья практически не выросла. Об этом сказал заместитель генерального директора Фонда защиты граждан-участников долевого строительства Алексей Ниденс на парламентских слушаниях в Государственной думе по вопросам перехода на проектное финансирование.

«С 2017 года в единой информационной системе накоплена статистика, стоит учесть, что большинство объектов продолжают реализовываться по старым условиям. За последние несколько месяцев с 1 июля стоимость жилья практически не выросла — 1-2%, что сопоставимо с сезонными колебаниями», - заявил он.

Как сообщает корреспондент «Русской планеты» из Госдумы, пропорциональное распределение средств между крупными застройщиками и небольшими региональными игроками сохранилось на прежнем уровне, как это было до перехода на проектное финансирование.

«Да, небольшим застройщикам тяжелее, чем крупным, но на первом этапе показатели банков по их финансированию сопоставимо с крупными компаниями», - отметил он.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан Правительством РФ 20 октября 2017 года с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. На сегодняшний день в России, по данным Фонда, насчитывается около 280 тысяч семей, столкнувшихся с проблемой получения жилья из-за застройщиков. Всего в стране 3200 проблемных домов в 75 субъектах: это около 17 млн кв. м недостроенного жилья.

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