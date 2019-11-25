Цены на автомобили повысятся после Нового Года

В России в январе следующего года начнут расти цены на автомобили. Главная причина - решение правительства РФ о повышении ставки утильсбора.

Больше всего это коснется легковых машин - в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое. Помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка. Как минимум это актуально при приобретении импортного автомобиля, а также машин, собранных в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.

Предполагается, что увеличение стоимости машин в России из-за повышения ставок утильсбора не будет одномоментным. Специалисты оценивают предстоящее повышение в целом на 2 - 4%, пишет «Газета.Ру».

Утильсбор ввели в 2012 году. Планировалось, платить его будут только импортеры, но с 2014 года он распространился на всех участников авторынка. Ставки утильсбора постепенно повышались: в 2018 году он увеличился на 15%, а где-то – на 90%, что повлекло рост цен на машины.

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