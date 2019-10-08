Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор

Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор. Они предупредили, что рост ставок приведет к увеличению цен на автомобили, закрытию центров по продаже и увольнению 20 тыс. сотрудников.

Письмо направила ассоциация «Российские автодилеры». В нем говорится о необходимости создавать препятствия для возможного возникновения кризисной ситуации.

Из-за роста утильсбора вырастут цены на машины, что станет серьезной угрозой для авторынка на фоне падения доходов населения, отметили в организации. Из-за этого сотни дилерских центров станут нерентабельными и будут закрыты, под сокращение попадут сотрудники, передает ФБА «Экономика сегодня».

Утильсбор ввели в 2012 году. Планировалось, платить его будут только импортеры, но с 2014 года он распространился на всех участников авторынка. Ставки утильсбора постепенно повышались: в 2018 году он увеличился на 15%, а где-то – на 90%, что повлекло рост цен на машины. С 1 января 2020 года утильсбор будет повышен на 70-120%.