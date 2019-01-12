Российские УАЗы продолжают дорожать дальше
Аналитики зафиксировали подорожание всех моделей УАЗ в России на сумму от 12 до 20 тысяч рублей.
Специалисты связывают подорожание с повышением в России НДС, затронувшее с наступлением Нового года весь российский авторынок.
Иеперь купить автомобили УАЗ можно по следующим ценам:
УАЗ «Хантер» — от 687 000 до 759 900 рублей
УАЗ «Патриот» — от 777 000 до 1 083 000 рублей
УАЗ «Пикап» — от 793 000 до 1 165 000 рублей, сообщает «Автоновости дня».
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