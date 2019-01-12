Российские УАЗы продолжают дорожать дальше

Аналитики зафиксировали подорожание всех моделей УАЗ в России на сумму от 12 до 20 тысяч рублей.

Специалисты связывают подорожание с повышением в России НДС, затронувшее с наступлением Нового года весь российский авторынок.

Иеперь купить автомобили УАЗ можно по следующим ценам:

УАЗ «Хантер» — от 687 000 до 759 900 рублей

УАЗ «Патриот» — от 777 000 до 1 083 000 рублей

УАЗ «Пикап» — от 793 000 до 1 165 000 рублей, сообщает «Автоновости дня».