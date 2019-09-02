Цены на авиабилеты взлетят из-за убытков перевозчиков
К следующему году стоимость авиабилетов вырастет на на 9–10%, заявил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.
По словам эксперта, рост цен на перелеты связан с колоссальными убытками авиакомпаний в текущем году. Так, в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 миллиардов рублей. А в первом квартале 2019 года перевозчики потеряли уже более 45 миллиардов рублей.
При этом специалисты не исключают, что повышенный ценник на авиабилеты будет обсловлен резким повышением стоимости авиационного керосина, сообщают «Известия».
Напомним, в середине августа акция по продаже дешевых билетов авиакомпании «Победа»обрушила цены на перелеты по России и за границу.
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