Распродажа билетов от «Победы» обрушила цены на полеты

Акция по продаже дешевых билетов авиакомпании «Победа», которая началась 12 августа, вызвала снижение средних цен на перелеты по России и за границу. На это обратил внимание сервис Aviasales.

Как отмечается, за время массовой распродажи подешевели билеты по направлению Москва - Варна, перелеты из Москвы во Владикавказ и Томск, билеты из Москвы в Новосибирск. Среди международных направлений падение цен было замечено по направлениям: Берлин, Милан, Дубай, Ереван и другие.

По словам PR-директор Aviasales Яниса Дзениса, такое происходит впервые.

«На маршрутах, где начинает летать лоукостер, стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%»,— рассказал он «Интерфаксу».

Ранее, как передает агенство, Федеральная антимонопольная служба заявили, что «Победа» обязана развивать рейсы по России, в противном случае ей придется покинуть группу «Аэрофлот».