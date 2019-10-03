Центробанк захотел защитить россиян от НПФ

Центробанк разработал документ о запрете досрочных переходов, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

Сейчас он находится на стадии согласования, однако регулятор рассчитывает на внесение проекта в Госдуму в ближайшее время, сказал зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Речь идет о запрете досрочных переводов пенсионных накоплений граждан между НПФ и в Пенсионный фонд России чаще одного раза в пять лет. Именно при таких условиях россияне теряют инвестиционный доход.

Эту идею также поддерживает Минфин. Однако эксперты считают проект запоздавшим.

Так, по мнению заведующего кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Константина Ордова, такой подход выглядел бы гораздо лучше 5-7 лет назад.

«Сейчас же вполне вероятно, что в ближайшие годы мы не увидим никакой необходимости в формировании накопительной части и ее регулирования со стороны ЦБ, потому что она будет иметь совершенно частный характер. Например, реализовываться за счет собственных финансов граждан в виде страхования жизни, либо в виде каких-то иных государственных вложений», - заявил он ФБА «Экономика сегодня».

Двумя неделями ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против ряда частных пенсионных фондов. Их подозревают в краже пенсий 500 тысяч россиян.