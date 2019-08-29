В центре столицы сократится количество дорожных знаков

На 36 улицах московского района Арбат появятся новые дорожные знаки размером 50 на 50 сантиметров.

При этом, количество знаков в районе сократится на 44 процента, а количество стоек – на 26 процентов.

«Новые знаки устанавливают на квадратных стойках с пластиковыми колбами, которые заменят стандартные таблички с информацией об оплате. Такие стойки более устойчивы, они не будут вращаться вокруг своей оси и позволят надежнее крепить к ней сами дорожные знаки», – говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Нововведения коснутся Арбата, в Арбатского переулка, переулка Сивцев Вражек, Кропоткинского переулка, Большого и Малого Афанасьевских переулков и других улиц района.

Ранее ЦОДД предложил признать транспортом самокаты и сигвеи.