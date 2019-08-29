В центре столицы сократится количество дорожных знаков
На 36 улицах московского района Арбат появятся новые дорожные знаки размером 50 на 50 сантиметров.
При этом, количество знаков в районе сократится на 44 процента, а количество стоек – на 26 процентов.
«Новые знаки устанавливают на квадратных стойках с пластиковыми колбами, которые заменят стандартные таблички с информацией об оплате. Такие стойки более устойчивы, они не будут вращаться вокруг своей оси и позволят надежнее крепить к ней сами дорожные знаки», – говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
Нововведения коснутся Арбата, в Арбатского переулка, переулка Сивцев Вражек, Кропоткинского переулка, Большого и Малого Афанасьевских переулков и других улиц района.
Ранее ЦОДД предложил признать транспортом самокаты и сигвеи.
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