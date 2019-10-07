В центре России на этой неделе потеплеет до 15 градусов

Теплая погода начнет возвращаться в центральную Россию с 8 октября. К выходным столбики термометров достигнут сентябрьских значений и покажут до 15 градусов.

Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Со вторника начнется постепенное повышение температуры: к среде воздух прогреется до 9 градусов, в четверг – до 13, в пятницу – до 14.

По словам Паршиной, снег в начале октября – аномалия. «Предзимье» вызвано холодным атмосферным фронтом циклона.

Ранее ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев предсказал потепление до 22 градусов.