Гидрометцентр пообещал летнюю погоду в октябре
В начале октября в Россию вернется почти летняя погода. Воздух прогреется до 22 градусов в центральной части и до 25-28 – на юге.
Об этом сообщил ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев. В Москве и Подмосковье будет 14-19 градусов днем и 5-14 – ночью.
В Воронежской, Белгородской, Липецкой, Саратовской и Самарской областях воздух прогреется до 22 градусов. В Ленинградской области ожидается 14 градусов.
В Краснодарском крае начнется «бархатный сезон» с температурой до 25 градусов. На Северном Кавказе ожидается до 28 градусов тепла, пишет «Российская газета».
Ранее сообщалось, что с октября по март в России стоит ждать погодных аномалий.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!