Гидрометцентр пообещал летнюю погоду в октябре

В начале октября в Россию вернется почти летняя погода. Воздух прогреется до 22 градусов в центральной части и до 25-28 – на юге.

Об этом сообщил ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев. В Москве и Подмосковье будет 14-19 градусов днем и 5-14 – ночью.

В Воронежской, Белгородской, Липецкой, Саратовской и Самарской областях воздух прогреется до 22 градусов. В Ленинградской области ожидается 14 градусов.

В Краснодарском крае начнется «бархатный сезон» с температурой до 25 градусов. На Северном Кавказе ожидается до 28 градусов тепла, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что с октября по март в России стоит ждать погодных аномалий.