Тепло и холод перепутаются в России с октября по март
Погодные аномалии ожидаются в России с октября по март. Синоптики обещают, что в данный период на Севере, в Европейской и Азиатской частях России будет тепло, а на юге – холодно.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя прогноз на отопительный сезон.
Он предупредил, что подробнее о погоде в этот период расскажет 30 сентября, пишет ТАСС.
Ранее Гидрометцентр дал прогноз на грядущую зиму. В нем говорилось, что с октября по январь погода будет в норме и выше. Февраль в России ожидается холоднее прошлогоднего.
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