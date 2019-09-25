Тепло и холод перепутаются в России с октября по март

Погодные аномалии ожидаются в России с октября по март. Синоптики обещают, что в данный период на Севере, в Европейской и Азиатской частях России будет тепло, а на юге – холодно.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя прогноз на отопительный сезон.

Он предупредил, что подробнее о погоде в этот период расскажет 30 сентября, пишет ТАСС.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз на грядущую зиму. В нем говорилось, что с октября по январь погода будет в норме и выше. Февраль в России ожидается холоднее прошлогоднего.