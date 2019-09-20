Гидрометцентр представил прогноз на предстоящую зиму

Специалисты Гидрометцентра России составили прогноз на отопительный сезон с октября по март 2019-2020 годов. Метеорологи ожидают, что температура на большей территории страны будет около и даже выше нормы.

В октябре выше нормы столбики термометров поднимутся за Полярным кругом, ниже нормы будет в южной части Сибири и Дальнего Востока. В ноябре почти по всей России средняя температура продержится в пределах нормы. То же самое метеорологи жду в декабре и январе.

Холоднее, чем в прошлом году, будет в феврале. Это касается погоды в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В марте температура будет выше нормы, пишет «Интерфакс».

Отметим, что вероятность такого прогноза составляет от 67% до 69%.

Прогноз составляется каждый год, чтобы специалисты в области сельского хозяйства, транспорта и энергетики могли предусмотреть риски возникновения чрезвычайных ситуаций.