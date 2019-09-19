В Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег

В Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег

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Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м в секунду прогнозируют в Москве и Подмосковье в воскресенье 22 августа.

«Наиболее неблагоприятным и некомфортным днём будет воскресенье: и дождь, и мокрый снег. Будет облачная погода, солнышка мы не увидим», -заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ожидаются «нудные и продолжительные осадки».

Как правило, при такой некомфортной и промозглой погоде складывается впечатление, что температура минусовая. Порывистый ветер 17—22 м/с добавит неприятных ощущений.

По словам специалиста, максимальные показатели температуры днём будут составлять +5…+7 °C, в Подмосковье она может опуститься до +3 °C., пишет Russia Today.

Ранее гидромицентр прогнозировал что, в ряде российских регионов август будет аномально холодным.

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