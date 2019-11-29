В центре Петербурга из-за «черной пятницы» закрыли метро
В Санкт-Петербурге из-за большого наплыва людей закрыли вход во второй вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Ажиотаж вызван наступлением «черной пятницы».
«В 17:56 вестибюль на станцию «Площадь Восстания» закрыт на вход, работает только на выход. Много желающих воспользоваться «черной пятницей», — рассказали ТАСС в пресс-службе метрополитена северной столицы.
«Площадь Восстания» является одной из центральных станций метрополитена, неподалеку от нее расположены наиболее популярные торговые площадки города.
Ранее сервис Hi-Tech Mail.ru выяснил, что в распродажах «черной пятницы» готов участвовать каждый пятый россиянин.
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