«Черная пятница» интересует каждого пятого россиянина

Каждый пятый житель России готов участвовать в распродажах ежегодной международной акции «Черная пятница».

Согласно исследованию сервиса Hi-Tech Mail.ru, этой акцией интересуются 22% опрошенных, при этом 84% из них планируют сделать покупки. Самыми привлекательными категориями товаров оказались электроника, бытовая техника, а также одежда и обувь. Российские покупатели больше всего хотят приобрести смартфоны, наушники, ноутбуки, компьютеры, телевизоры и проекторы.

В 2019 году «черная пятница» начнется в ночь на 29 ноября, сообщают «Известия».

В преддверии «чёрной пятницы» специалисты Роспотребнадзора дали советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников.

Покупателю нужно проверить стоимость уценённого товара по акции у других продавцов. Особенно стоит обратить внимание на факт внезапного «подорожания» нужного товара незадолго до «чёрной пятницы». Дело в том, что в этом случае привлечь продавца к ответственности будет невозможно.

При этом слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

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