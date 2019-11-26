Будьте осторожнее – «черная пятница»

В преддверии «чёрной пятницы» специалисты Роспотребнадзора дали советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников.

Покупателю нужно проверить стоимость уценённого товара по акции у других продавцов. Особенно стоит обратить внимание на факт внезапного «подорожания» нужного товара незадолго до «чёрной пятницы». Дело в том, что в этом случае привлечь продавца к ответственности будет невозможно.

При этом слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

Также ведомство предупреждает о фишинговых сайтах и ресурсах. Их основная цель не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных клиента, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Еще стоит обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты - большая скидка на товар может быть сделана за счет дорогой услуги доставки, пишет РБК.

Традиция устраивать распродажу в «черную пятницу» пришла из США. Там «черной пятницей» называли день, следующий за Днем благодарения.

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