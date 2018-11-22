Роспотребнадзор подготовил покупателей к «черной пятнице»

Роспотребнадзор подготовил покупателей к «черной пятнице»

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности стать жертвой недобросовестных торговцев в «черную пятницу». Ведомство подготовило для граждан памятку о том, какими правами обладают покупатели.

Согласно закону «О защите прав потребителей», продавец обязан сообщать клиенту всю информацию о товарах и условиях проведения акций. В обязанности продавцов входит информирование покупателей о действующих скидках, в том числе о тех, которые можно получить по дисконтной карте.

Ведомство напомнило, что купленный в «черную пятницу» товар можно вернуть или обменять. Продавец обязан принять товар, если покупатель недоволен качеством товара или он не подошел ему по цвету, фасону и параметрам. Обмен производится в течение 14 дней.

Кроме обмена, законом предусмотрены возврат денежных средств, уменьшение цены, замена товара на ту же или иную модель, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Традиция устраивать распродажу в «черную пятницу» пришла из США. Там «черной пятницей» называли день, следующий за Днем благодарения. В России в этом году распродажа пришлась на 23 ноября.

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