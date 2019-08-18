В центре Новосибирска горит самый дорогой ресторан
В Новосибирске горит самый дорогой ресторан города Puppen Haus. Из здания эвакуировалось 40 человек.
Заведение расположено на улице Чапыгина в Центральном районе города. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19:38 (15:38 мск).
Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают спасатели.
Как рассказала «Коммерсанту» маркетолог ресторана Елизавета Соболева, предварительная причина пожара — замыкание в кондиционере на четвертом этаже здания.
Накануне при пожаре в одесском отеле погибли девять человек.
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