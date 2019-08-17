По погибшим в отеле Одессы объявлен траур
В одесской области после пожара в отеле «Токио стар» объявлен траур. При пожаре погибли девять человек.
На всей территории области будут приспущены государственные флаги, сообщают Вести.ru.
Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и распространилось по площади 1 тысяча квадратных метров.
В тушении огня участвовали 13 единиц техники и 65 спасателей.
Причины возгорания пока неизвестны.
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