По погибшим в отеле Одессы объявлен траур

В одесской области после пожара в отеле «Токио стар» объявлен траур. При пожаре погибли девять человек.

На всей территории области будут приспущены государственные флаги, сообщают Вести.ru.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и распространилось по площади 1 тысяча квадратных метров.

В тушении огня участвовали 13 единиц техники и 65 спасателей.

Причины возгорания пока неизвестны.