Центр Блохина опроверг зарплаты в 5 тысяч рублей

Средняя зарплата в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина варьируется от 39,1 тысячи до 146,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе онкоцентра.

Там уточнили данные по минимальным и максимальным заработных платах медицинских сестер. Также в больницу заявили, что готовы опубликовать данные зарплат тех, кто распространяет якобы лживую информацию об оплате труда в размере 2 - 5 тысяч рублей.

В НИИ клинической онкологии средняя зарплата медицинского персонала составляет 72,9 тысячи рублей. При этом в НИИ детской онкологии и гематологии суммы больше - 81,8 тысячи рублей. Ещё чуть больше оплата труда в НИИ клинической и экспериментальной радиологии. Там в среднем она составляет 88,8 тысячи рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее директор больницы Иван Стилиди заявил, что врачей в детском отделении НМИЦ онкологии имени Блохина спровоцировали извне.