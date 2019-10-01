Директор НМИЦ Блохина назвал действия детских врачей провокацией

Врачей в детском отделении Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина спровоцировали извне. Такое мнение выразил директор больницы Иван Стилиди.

По его словам, за действиями детских онкологов, которые ранее выразили готовность уволиться, если конфликт с новым руководством НИИ не будет улажен, «стоит некая группа вне онкологического центра».

Более того, заявления сотрудников больницы о нечестном выполнении руководством своих обязанностей затрагивают интересы пациентов, уверен Стилиди.



По его словам, действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания, ведь в местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты, пишет РБК.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявления об увольнении написали 26 детских онкологов. Врачи признаются, что испытывают давление со стороны нового руководства.