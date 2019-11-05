Троекратное «нет»: Эстония закрыла для русских небо и море

Эстония не пропустила через свое пространство самолет с заместителем председателя правительства России и судно «Академик Примаков». Это уже третий случай за последнее время.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, инцидент с самолетом произошел в октябре. Имя летевшего на воздушном судне вице-премьера она не назвала.

Отказ на пропуск «Академика Примакова» «вызывает крайнее недоумение», заявила Захарова. Она отметила, что в 2019 году корабль дважды получал разрешения от Эстонии.

Последний раз эстонская сторона ответила отказом без объяснения причин, пишет РИА Новости. Захарова пообещала учитывать эти «недружественные демарши» при «выстраивании двусторонних отношений с Эстонией».

В апреле страна не пропустила в свои территориальные воды учебное судно «Седов». Власти объясняли, что на нем находились курсанты из крымского университета, а допуск судна будет противоречить политике непризнания Крыма частью РФ.