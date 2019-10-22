Отношение к русским в Эстонии стало лучше
Отношение в Эстонии к русским и русскому языку в частности, как оказалось, очень положительное.
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Автор въезжал в Эстонию из России и был настроен предвзято. Он ожидал неодобрительного отношения к России и русскому языку, как это было раньше пять лет назад, когда Виджай был там последний раз.
Однако его приятно удивило поведение эстонцев, которые свободно говорили по-русски. Он также обратил внимание на русскоязычное меню в ресторане.
Махешвари отметил изменения в положительную сторону, которые произошли в отношении России в Эстонии, пишет «Газета.Ру».
Ранее президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония должна стать страной, которая может вести диалог с Россией самостоятельно и без посредников. В противном случае Таллин окажется в ситуации, когда с его мнением не будут считаться.
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