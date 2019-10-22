Отношение к русским в Эстонии стало лучше

Отношение в Эстонии к русским и русскому языку в частности, как оказалось, очень положительное.

О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.

Автор въезжал в Эстонию из России и был настроен предвзято. Он ожидал неодобрительного отношения к России и русскому языку, как это было раньше пять лет назад, когда Виджай был там последний раз.

Однако его приятно удивило поведение эстонцев, которые свободно говорили по-русски. Он также обратил внимание на русскоязычное меню в ресторане.

Махешвари отметил изменения в положительную сторону, которые произошли в отношении России в Эстонии, пишет «Газета.Ру».

Ранее президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония должна стать страной, которая может вести диалог с Россией самостоятельно и без посредников. В противном случае Таллин окажется в ситуации, когда с его мнением не будут считаться.