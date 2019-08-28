Трое задержаны после обрушения здания в Новосибирске

Три человека задержаны после обрушения стены в Новосибирске. По последней информации, под завалами погибли три человека.

По данным телеканала «360», ранее возбужденное уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Были назначены судебно-медицинские экспертизы.

«В рамках расследования уголовного дела задержаны трое представителей подрядной организации: исполнительный директор АО „Сибэнергомонтаж“ Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО „Сибэнергомонтаж“ Александр Петров, начальник Кемеровского СМУ АО „Сибэнергомонтаж“ Михаил Павлов», — приводит «360» сообщение СК.

Точное число погибших пока неизвестно. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

Утром 28 августа на территории здания насосной станции на улице Ударной в Новосибирске обрушились стена и перекрытия. В момент происшествия там проходили работы по реконструкции.

После случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Владельцы здания пообещали оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавших.