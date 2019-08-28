При обрушении стены в Новосибирске погибли рабочие

Утром 28 августа на территории здания насосной станции на улице Ударной в Новосибирске обрушились стена и перекрытия. В момент происшествия там проходили работы по реконструкции.

По последней информации, в результате ЧП погибли два человека, одного извлекли живым. Ещё восемь человек могут находиться под завалами прямо сейчас.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. МЧС открыло телефон доверия: 8-383-239-99-99.

Сейчас на месте происшествия работают около 120 человек, как минимум 20 единиц техники, кинологические расчеты. Работы, по словам спасателей, будут длиться 5-6 часов. У здания дежурят кареты скорой помощи.

После случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Владельцы здания пообещали оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавших.

Ранее в Сирии неизвестные подорвали здание больницы.