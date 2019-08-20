В Сирии неизвестные подорвали здание больницы

На северо-востоке Сирии в понедельник 19 августа серией взрывов была разрушена больница.

По сообщению местной газеты al-Watan, объектом террористической атаки стала частная клиника «ас-Салям», расположенная в поселении аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке. При подрыве здания использовались несколько взрывных устройств.

На момент публикации сведений о жертвах и пострадавших в результате теракта нет, само здание госпиталя обрушилось.

Накануне в сирийском районе Камышлы у здания школы взорвался начинённый взрывчаткой легковой автомобиль. Погибли три человека, ещё несколько получили ранения.

До сих пор ни одна из действующих на территории страны террористических группировок не взяла на себя ответственность.