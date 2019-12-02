Трое военных России получили ранения при взрыве в Сирии

На пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство. Находившиеся в машине трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы.

В Минобороны подчеркнули, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Инцидент произошел во время разведки маршрута в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, район Кобани провинции Алеппо, пишут «Известия».

Военная полиция Вооруженных сил России начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который ранее в октябре перешел под контроль Дамаска.

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