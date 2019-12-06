Трое фигурантов «московского дела» получили реальные сроки

Мещанский суд Москвы огласил приговор фигурантам «московского дела» Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову по делу о нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированного митинга в сердце столицы 27 июля.

Лесных приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, Мартинцова — к 2,5 годам колонии, а Мыльникова — к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Суд признал всех троих молодых людей виновными в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти, Лесных — аж в двух эпизодах насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, на акции 27 июля они повалили на землю сотрудника Росгвардии, когда пытались оттащить того от человека, которого он избивал. Их дела были объединены в одно с отягчающим обстоятельством — совершение преступления группой лиц.

Судья заявила, что версия о том, что обвиняемые пытались защитить активистов, несостоятельна, и действия обвиняемых были направлены против сотрудников Росгвардии.

Защита настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в действиях фигурантов состава преступления. Никто из осужденных свою вину не признал, сообщает Interfax.

Ранее сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова к трем годам условно после участия в несогласованной акции 27 июля в столице. Обвинение просило для студента 4 года колонии общего режима. Когда судья озвучила приговор, толпа начала скандировать «Позор!».

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