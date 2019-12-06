Осужденный Егор Жуков будет писать о политике для «Новой газеты»

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, которого осудили на три года условно за призывы к экстремизму, станет корреспондентом отдела политики и экономики «Новой газеты».

«Ему предложили у нас работать еще тогда, когда его освобождали из СИЗО [меняли меру пресечения]. Мы тогда думали, что не будет домашнего ареста. И он сказал: "Да, конечно". Он будет работать в отделе политики. В понедельник его ждем уже на работе», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Сейчас, по словам собеседницы агенства, редакция разбирается в запрете на администрирование сайтов, наложенном на студента приговором суда.

«Он сам не знает, что это значит: ему нельзя вести свой собственный канал или вообще ничего нельзя делать в интернете. То есть пока вот этот момент выясним», — добавила Прусенкова.

Кроме этого, руку помощи студенту и блогеру протянул и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, предложив Жукову выступать в эфире радиостанции.

И главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, и Венедиктов выступали в суде поручителями за Жукова.

Напомним, утром Кунцевский суд Москвы приговорил бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова к трем годам условно после участия в несогласованной акции 27 июля в столице. Обвинение просило для студента 4 года колонии общего режима. Когда судья озвучила приговор, толпа начала скандировать «Позор!».

Егору Жукову 21 год. После участия в митинге он был арестован по делу о массовых беспорядках. Основной причиной задержания студента было видео, на котором он дирижирует группой людей на митинге у мэрии. Позже выяснилось, что на видео был вовсе не Егор.

Жукова перевели под домашний арест, а вскоре признали его непричастным к массовым беспорядкам. Однако правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело, курсовые и решили проверить на экстремизм ролики из его видеоблога.

По результатам проверки, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. 12 сентября Росфинмониторинг внес Егора Жукова в список экстремистов и террористов.

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