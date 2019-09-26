Треть магазинов «Карусель» переделают в «Перекрестки»

Владелец сети гипермаркетов «Карусель» компания X5 Retail Group приняла решение трансформировать 91 магазин. Часть из них закроют, другие переделают в «Перекрестки».

Планируется к 2022 году закрыть 20 гипермаркетов. 34 магазина станут «Перекрестками». Остальные 37 будут работать под брендом «Карусель», но менеджмент компании проанализирует возможность улучшения магазинов, их продажи или закрытия, пишут «Ведомости».

Ожидается, что закрытие или передача магазинов увеличит чистую прибыль компании на 5-6 млрд рублей.

Компания уже сделала попытку реанимировать «Карусель» и запустила ряд пилотных проектов. Например, некоторые уже передали «Перекрестку» и превратили в крупные супермаркеты. Внутри других «Каруселей» открывают магазины мебели Hoff Home.

Напомним, X5 владеет тремя сетями: «Пятерочкой», «Каруселью» и «Перекрестком». 80% выручки дает «Пятерочка», на «Карусель» приходится только 5%.