Алкомаркеты хотят заработать на пьянстве россиян 800 млрд рублей

Алкомаркеты хотят заработать на пьянстве россиян 800 млрд рублей

Фото: mport

Компании «Бристоль», «Красное и белое» и «Дикси» завершили сделку по слиянию.

По итогам текущего года объединенная компания ожидает выручку в размере 800 миллиардов рублей.

Как отметил основатель «Красного и белого» Сергей Студенников, в рамках сделки планируется определенная закупочная синергия.

Однако все бренды объединённого бизнеса необходимо сохранить, так как они несут разные ценности для покупателя, считает он.

«Так, чтобы мы закупали алкоголь для "Дикси", а "Дикси" - для нас яблоки, такого нет. В каждой команде идет отдельная работа», — пояснил бизнесмен.

Будет ли у компаний единое управление в дальнейшем решать собранию акционеров компании «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», которая после заключения сделки стала единственным владельцем и управленцем трех торговых сетей, передает ТАСС.

Ранее «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 миллиардов рублей, чтобы стать похожей на алкомаркет.

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Места: Россия
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