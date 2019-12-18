Трех полицейских осудили за пытки женщины

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор в отношении трех сотрудников полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств.

Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду. При этом полицейские угрожали женщине сексуальным насилием со стороны других людей, а также применяли электрошокер.

Суд приговорил виновных к 4,5 года, 4 годам и 3 годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима, пишет «Российская газета».

Ранее в Саратове суд вынес приговор двум полицейским, которые переводили деньги с банковских карт задержанных.

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