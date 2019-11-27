РФ требует выполнения Киевом «формулы Штайнмайера»

Россия считает необходимым выполнение украинской стороной «формулы Штайнмайера».

Именно она является основой для политического урегулирования украинского кризиса. Формула также - ключевой элемент для успеха саммита в Нормандском формате.

И Москва выставляет ее выполнение как требование к переговорам.

Нормандский формат продолжает выполнять важную функцию как международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигаются контактной группой, заявил также заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Его слова приведены в официальном телеграмм-канале МИД РФ.

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В настоящее время идет подготовка к проведению мероприятия.

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