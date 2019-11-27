РФ требует выполнения Киевом «формулы Штайнмайера»

РФ требует выполнения Киевом «формулы Штайнмайера»

фото: 2gis.ru

Россия считает необходимым выполнение украинской стороной «формулы Штайнмайера».

Именно она является основой для политического урегулирования украинского кризиса. Формула также - ключевой элемент для успеха саммита в Нормандском формате.

И Москва выставляет ее выполнение как требование к переговорам.

Нормандский формат продолжает выполнять важную функцию как международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигаются контактной группой, заявил также заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Его слова приведены в официальном телеграмм-канале МИД РФ.

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В настоящее время идет подготовка к проведению мероприятия.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!