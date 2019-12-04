Трансжиры и плесень: эксперты проверили конфеты-батончики

Специалисты Росконтроля проверили конфеты «Батончики» пяти популярных отечественных марок. Замечания возникли ко всем образцам.

В исследовании участвовали конфеты брендов Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща». Продукцию проверяли более чем по 100 параметрам , в том числе на соответствие заявленному составу, присутствие модифицированных жиров и токсичных соединений.

Во всех образцах содержание транс-изомеров жирных кислот оказалось существенно выше, чем предписывает регламент (2%), говорится на сайте организации. Наименьшее количество трансжиров присутствует в самых дешевых конфетах (65 рублей), а наибольшее — в дорогих Confashion (250 рублей).

Под вопросом оказалась свежесть продукции. В конфетах «Ваш выбор / Родные напевы» и «Ореховая роща» показатель свежести превышен, а у «Кондитерской фабрики Пермская» - на верхней границе допустимого.

Конфеты «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща» не соответствуют требованиям микробиологической безопасности. В «Ореховой роще» содержание плесени в 70 раз превышало допустимое значение. В результате эти марки внесли в «черный список». В перечень товаров с замечаниями попали батончики от Confashion и «Рот Фронт».

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