Без аллергенов и консервантов: названы три марки лучшего зефира

Роскачество исследовало ванильный зефир 26 известных марок. Почти половина производителей не указали на этикетке, что в продукте содержится аллерген.

Зефир проверяли по 179 показателям. Главный критерий – доля фруктового сырья. По ГОСТу, его должно быть не менее 11%. Минимума не достигли 7 производителей.

В 12 марках был обнаружен диоксид серы – этот ингредиент может вызвать аллергию, хотя сам по себе не запрещен к использованию.

По итогам проверки первое место рейтинга занял зефир марки «Нева». Второе и третье достались брендам «Первый Бобруйский» и «Сладкие истории».

Наихудшие результаты показала продукция марок Aro, «365 дней» и «Красная цена», пишут «Известия». В зефире этих брендов присутствуют низкое содержание фруктового сырья и незаявленные консерванты.

Ранее Росконтроль проверил пять марок зефира в шоколаде.