Трамп запрещал Белому дому говорить о Керченском инциденте

Президент США Дональд Трамп давал указание не публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе, осуждающие Россию. Об этом рассказал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон на слушаниях, связанных с импичментом американского лидера.

По его словам, Госдеп подготовил заявление по ситуации в Керченском проливе, но президент наложил запрет на любые высказывания. Андерсон предположил, что это могло быть сделано из-за желания получить больше информации, пишет ТАСС.

Он указал, что позже последовало заявление госсекретаря США Майкла Помпео, а также постпреда США при ООН Никки Хейли. Однако аналогичного комментария от Белого дома не было.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля были принудительно остановлены Россией в Керченском проливе. Моряков задержали, над ними проходил судебный процесс. Россия заявляла, что корабли нарушили порядок прохождения через ее территориальные воды.

Ранее сообщалось, что слушания по вопросу импичмента Трампа могут начаться в ноябре.

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