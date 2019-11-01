Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся в ноябре

Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся в ноябре

Фото: Радио Свобода

Слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа могут начаться в ноябре, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Я полагаю, что в ноябре состоится публичное слушание», — приводит ее слова РИА «Новости».

При этом спикер отметила, что окончательной даты для завершения расследования в рамках процедуры импичмента нет.

«Мы еще не приняли решения о том, будет ли президент подвергнут импичменту», — добавила спикер.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

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