Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся в ноябре
Слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа могут начаться в ноябре, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Я полагаю, что в ноябре состоится публичное слушание», — приводит ее слова РИА «Новости».
При этом спикер отметила, что окончательной даты для завершения расследования в рамках процедуры импичмента нет.
«Мы еще не приняли решения о том, будет ли президент подвергнут импичменту», — добавила спикер.
Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента Дональда Трампа.
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