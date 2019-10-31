Конгресс США поддержал импичмент Дональда Трампа

Конгресс США поддержал импичмент Дональда Трампа

Фото: ИноСМИ

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

По данным ABC News, за принятие резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. В число последних вошли все депутаты-республиканцы, а также двое демократов.

Согласно документу, комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому предписано продолжать расследования действий президента.

Их цель — выяснение наличия оснований для того, чтобы палата представителей могла воспользоваться конституционными полномочиями и подвергнуть Трампа импичменту, уточняет The New York Times.

За всю историю США лишь два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы потом Сенатом, где обвинение не набрало необходимые 2/3 голосов: Эндрю Джонсон в 1868 и Билл Клинтон в 1998—1999.

В 1974 37-ой президент США Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта Палатой представителей, ушёл в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом.

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