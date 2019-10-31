Конгресс США поддержал импичмент Дональда Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

По данным ABC News, за принятие резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. В число последних вошли все депутаты-республиканцы, а также двое демократов.

Согласно документу, комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому предписано продолжать расследования действий президента.

Их цель — выяснение наличия оснований для того, чтобы палата представителей могла воспользоваться конституционными полномочиями и подвергнуть Трампа импичменту, уточняет The New York Times.

За всю историю США лишь два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы потом Сенатом, где обвинение не набрало необходимые 2/3 голосов: Эндрю Джонсон в 1868 и Билл Клинтон в 1998—1999.

В 1974 37-ой президент США Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта Палатой представителей, ушёл в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом.