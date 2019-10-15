Трамп вводит экономические санкции против Турции

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Речь идет об аресте собственности, запрете на въезд в США и финансовых запретительных мерах. В своём сообщении в Twitter глава Белого дома также пообещал поднять до 50% таможенные пошлины на ввозимую турецкую сталь и заморозить торговые переговоры на 100 миллиардов долларов.

Трамп также заявил, что американские войска останутся в Сирии для мониторинга ситуации, сообщает «телеканал 360».

Правда, он забыл упомянуть, что они там нахохлится незаконно, так как на это у них нет ни приглашения официального Дамаска, ни соотвествующий резолюции ООН.

Как завалили ранее в Анкаре, именно невыполнение обещаний со стороны США стало главной причиной военной операции Турции на севере Сирии.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира» против курдских формирований.