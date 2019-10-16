Трамп уверен в сохранности ядерного оружия США в Турции

Глава США Дональд Трамп заявил, что у него нет сомнений в сохранности ядерного оружия США в Турции.

«Мы уверены, у нас есть очень сильная авиабаза там. Это авиабаза в отдельности может обеспечить нас по многим показателям. И не забывайте, что Турция - член НАТО», – приводит ответ Трампа на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Несколькими часами ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался вести переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», – сказал он.

Отношения между странами накалились после начала Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.

Позднее Турция назвала причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США. Дональд Трамп, в свою очередь, подписал указ о введении санкций против Турции