Хочу Трампа! Эрдоган отказался говорить с вице-президентом США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался вести переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», – приводит заявление Эрдогана «Интерфакс».

Кроме этого, руководитель Турции допустил отмену своего визита в США, который запланирован на ноябрь. Причиной таких изменений Эрдоган назвал дискуссии, которые ведутся в конгрессе США, касающиеся лично Эрдогана и его семьи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

В списке оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также руководители этих ведомств. Их активы в США заморожены, а американским гражданам запрещено вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.

Позднее Турция назвала причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США.